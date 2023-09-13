الدفاع الروسية تكشف عن مصير سفينتين تعرضتا لهجوم أوكراني

وأضاف المصدر: "السفينتان الحربيتان اللتان تضررتا نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة سيفاستوبول، كانتا قيد الصيانة والإصلاح في ورشة لصيانة السفن. سيتم لاحقا إصلاح السفينتين بالكامل وستواصلان الخدمة القتالية في الأسطول". "
كما أفادت سلطات سيفاستوبول فجر اليوم الأربعاء بإصابة 24 شخصا واندلاع حريق في مصنع للسفن جراء هجوم صاروخي أوكراني على المدينة الليلة الماضية.
وذكر حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عبر "تلغرام" أنه بعد الساعة الثالثة فجرا تعرضت المدينة لهجوم صاروخي أوكراني تصدت له الدفاعات الجوية. وأضاف أن حريقا اندلع في الجزء الجنوبي لمصنع سيفاستوبول للسفن.