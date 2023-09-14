مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجديد": لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب محمد رعد يمكن ان يكون من ضمن اللقاءات الروتينية بين الطرفين واذا اراد احد ان يضعه في خانة الانتخابات الرئاسية فقيادة التيار لا تتأثر بهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد