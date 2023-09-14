وزير الدفاع موريس سليم التقى رئيسة قسم تقييم حفظ السلام في الأمم المتحدة

وزير الدفاع موريس سليم التقى رئيسة قسم تقييم حفظ السلام في الأمم المتحدة

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيسة قسم تقييم حفظ السلام في الأمم المتحدة سريلاتا رايو Srilata Rao على رأس وفد مرافق للإطلاع وتقييم عمل القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل وطرق تطويره.

الوزير سليم قدّر عالياً عمل القوة الدولية وتضحياتها في الجنوب، منوهاً بالتنسيق المستمر بين اليونيفيل والجيش في النشاطات كافة والثقة المتبادلة بين القوة الدولية والسكان المحليين.