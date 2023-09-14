لجنة تقصي الحقائق النيابية استمعت الى رئيس قسم المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة

لجنة تقصي الحقائق النيابية استمعت الى رئيس قسم المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة