أبو مرزوق بعد لقائه بري : لوقف إطلاق النار في عين الحلوة

وعقب اللقاء تحدث ابو مرزوق قائلاً : تشرفنا هذا الصباح بلقاء دولة الرئيس نبيه بري في ظل أحداث ساخنة يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مخيم عين الحلوة ونحن إذ ندين كل عمليات إطلاق النار ونعتبرها عمليات مشبوهة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بفرض الأمن ولا بأي شكل من الاشكال أن يهجر الشعب الفلسطيني وان يقصف أبناؤه وأن تراق الدماء من أي طرف من الأطراف هذا ليس عملاً وطنياً وليس له من الأمن نصيب .

واضاف : موقفنا إدانة كل الاشتباكات ووقف إطلاق النار فوراً وتحريم الإقتتال الفلسطيني الفلسطيني وأي عمل داخل الموضوع الفلسطيني يجب ان يكون بالحوار وبالتوافق وبالتفاهم .

كما تابع سائلاً : واليوم نجمع مقاتلين من اجل ان يقتتلوا وظهورهم لفلسطين لكن وجوههم الى أين لا ادري ؟ المفروض ان يتوقف هذا الامر فوراً وضعنا كل ذلك امام دولة الرئيس ونراهن عليه ان يوقف هذه المهزلة التي تحصل في المخيمات ، لابد من وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين وانهاء العسكرة داخل المخيمات بهذا الشكل المهين وعودة الشعب الفلسطيني الى مكانه في المخيم وفتح المدارس وإنسحاب المقاتلين منها وعودة العملية التعليمية من جديد .

وختم ابو مرزوق : هذا كله وضعناه امام دولة الرئيس وهو له لقاء مع المعنيين سواء مع عزام الاحمد والسفارة او مع الاجهزة في الدولة ونحن واثقون بان دولة الرئيس سوف ينجح في مسعاه ونحن تعهدنا له ان نبذل قصار جهدنا من أجل الامن والعدل وتسليم المطلوبين وان نكون أداة خير لشعبنا وللبنان وان شاء الله سوف ينتهي هذا الوضع كله ويعود الامن الى لبنان كل لبنان