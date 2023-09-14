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هل سيتبدل سعر ربطة الخبز؟ وزير الإقتصاد يوّضح

2023-09-14 | 06:41
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هل سيتبدل سعر ربطة الخبز؟ وزير الإقتصاد يوّضح
هل سيتبدل سعر ربطة الخبز؟ وزير الإقتصاد يوّضح

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، تطرّق فيه الى ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع الخبز ووقف الدعم.

واكد سلام ان وزارته "عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وقال: "بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لامدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الاسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو امر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني"

واضاف: "هذا القرض هو الذي يؤمن وصول امدادات القمح الى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الارخص في كل منطقة الشرق الاوسط وفقا لكل الدراسات التي أجريت"، مؤكداً أنه "يجب الحفاظ على سعر ربطة الخبز وعلى وجودها"

كما انتقد "فذلكة البعض عن غياب وزير الاقتصاد وكلامهم عن ازمة في الخبز"، معتبرا ان هؤلاء هم "تجار الازمات وسارقو عيش الناس"، وأشار الى انه كان في واشنطن في زيارة الى البنك الدولي "لبحث المراحل المقبلة معهم، بدءا من الظروف الاجتماعية للبلد والامنين الغذائي والصحي والامور الطارئة التي يجب تقديمها للمواطن وللطبقات الاكثر فقرا وحاجة من اجل دعمها خلال السنوات المقبلة".

وشدد سلام على أن "لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الازمة الاوكرانية - الروسية ، موضحا انه "بسبب عدم وجود اهراءات ومخزون استراتيجي في لبنان فإن البواخر تأتي بشكل اسبوعي"، مطمئنا أن "تأخير البواخر الذي ولد نقصا بالقمح في بعض المناطق لا سيما الشمال تمت معالجته، وان البعض خلق ذعرا لدى الناس أدى في بعض الاماكن الى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين." 

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الخبز في لبنان

وزارة الاقتصاد

أمين سلام

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