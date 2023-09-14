الملف التربوي على طاولة السراي ... الحلبي: الخليل وعدنا بسحب أول 1500 مليار ليرة

واعلن الوزير الحلبي بعد الاجتماع:" بناء على طلبنا، دعا دولة الرئيس الى اجتماع وبحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة لبنانية التي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها وستدفع على ثلاث دفعات من الان ولغاية رأس السنة. ووعدنا وزير المالية بسحب أول 1500 مليار الأسبوع المقبل، وبحثنا أيضا في عملية الصرف وعملة الصرف ووجهة الصرف".