كرم: العقاب ركيزة اساسية نؤمن بها من باب ايماننا بالدولة ومؤسساتها

اعلن النائب فادي كرم في بيان، انه "مع صدور حكم المحكمة العسكرية بجريمة كفتون والتي ذهب ضحيتها 3 من شبان الكورة في ليل 21- آب -2020 نقول: " ما كان العقاب يوماً ليُعيد الى الحياة من خسرناهم، لكنه يبقى ركيزةً اساسية نؤمن بها من باب ايماننا بالدولة ومؤسساتها، وعسانا بذلك نحمي ابناءنا من الغدر والاجرام والارهاب والتطرّف".



