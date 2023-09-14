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محليات

الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس هو المدخل الحصري لانتظام عمل المؤسسات الدستورية

2023-09-14 | 08:38
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الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس هو المدخل الحصري لانتظام عمل المؤسسات الدستورية
الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس هو المدخل الحصري لانتظام عمل المؤسسات الدستورية

واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مهمّته لليوم الثالث والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقد وضع لودريان الراعي في أجواء نتائج اتصالاته ولقاءاته خلال زيارته الراهنة الى لبنان، واستمع من الراعي إلى وجهة نظره حول آليات تحريك الملف الرئاسي الجامد.

من جهته، كرّر الراعي مواقفه المعلنة في شأن حرصه على ممارسة الديموقراطية واعتماد الدستور كآلية أساسية وطبيعية للحل، مؤكداً أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وعودة الحياة السياسية الى طبيعتها".

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الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس هو المدخل الحصري لانتظام عمل المؤسسات الدستورية

محليات

لودريان

الراعي

البطريرك الراعي

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مراسل "الجديد" : خلوة في هذه الاثناء تجمع السفير السعودي ولودريان ومفتي الجمهورية قبل ان يجتمعوا بالنواب
مراسل "الجديد" : المفتي عبد اللطيف دريان سيحضر لقاء السفير السعودي بالنواب السنّة في الليرزة وسيستمر اللقاء لمدة ساعة وربع الساعة

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