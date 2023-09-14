اللقاء النيابي المستقل عن مطالبة جنبلاط بإقالة الحسن: نستغرب هذا الكلام في هذا التوقيت

صدر بيان عن اللقاء النيابي المستقل جاء فيه ما يلي:

توقف اللقاء النيابي المستقل عند الكلام الذي ورد في الإعلام عن مطالبة الأستاذ وليد جنبلاط بإقالة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، واللقاء الذي يحترم الدور الوطني للوزير السابق جنبلاط، يستغرب هذا الكلام في هذا التوقيت الذي نحتاج فيه الى وأد الفتنة في المخيمات، ويرى أن الوقت ليس وقت استهداف من يقوم بواجباته تجاه ملف بهذه الحساسية بكفاءة وبوعي وبحسن تواصل مع الفصائل الفلسطينية كافة.

وكان جنبلاط قد دعا الى اقالة الحسن من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وتثبيت شخص آخر موثوق، قائلا: "كي نعود إلى حوار جدي تتحمل فيه كل الجهات مسؤولياتها".