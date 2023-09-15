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مراسل "الجديد": وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى عين التينة للقاء الرئيس بري
مراسل "الجديد": وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى عين التينة للقاء الرئيس بري
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الخبير في الإقتصاد ادمون شمّاس لـ"الجديد": الاقتصاد اللبناني أصبح اقتصاد الكاش نتيجة الانهيار المالي وتقاعس المصارف وفقدان دورها وفي هذه الحالة يصبح تبييض الأموال أكبر وأوسع
2023-09-15 | 03:41
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الخبير في الإقتصاد ادمون شمّاس لـ"الجديد": الاقتصاد اللبناني أصبح اقتصاد الكاش نتيجة الانهيار المالي وتقاعس المصارف وفقدان دورها وفي هذه الحالة يصبح تبييض الأموال أكبر وأوسع
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