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محليات

بالفيديو - لودريان مغادرًا عين التينة: "دعوني أصل إلى سيارتي"

2023-09-15 | 07:39
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بالفيديو - لودريان مغادرًا عين التينة: &quot;دعوني أصل إلى سيارتي&quot;
بالفيديو - لودريان مغادرًا عين التينة: "دعوني أصل إلى سيارتي"

#جان_إيف_لودريان مغادرًا عين التينة: "دعوني أصل إلى سيارتي"

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بالفيديو - لودريان مغادرًا عين التينة: "دعوني أصل إلى سيارتي"

محليات

لودريان

جان إيف لودريان

نبيه بري

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رابطة معلمي التعليم الأساسي: جدول توزيع الحوافز سيصدر قبل بدء التدريس
09:54

رابطة معلمي التعليم الأساسي: جدول توزيع الحوافز سيصدر قبل بدء التدريس

استغرب رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الضجة التي يثيرها البعض حول المرسوم الذي حدد الاستفادة من بدل النقل وقال في تصريح له: غريب أمر هذه الناس التي أصبحت تقارن بين الإستفادة من بدل النقل 450 الف او 5 لتر بنزين وتحتسب الفرق وايهما الأفضل ، لقد ناضلنا فترة طويلة وكان من أول الأولويات لدينا أن يتم إعتماد بدل النقل بالليترات من البنزين لأننا كنا نتطلع في حينها على الارتفاع المضطرد في سعر ثمن البنزين وبشكل يومي وعندما أقر مبدأ الخمس لترات بنزين اعتبر الكثير منّا ان هذا الموضوع إنجاز بحد ذاته فلماذا اليوم علامات الرفض التي تصدر عن البعض ؟ إن من أسباب العودة إلى التدريس في أذار الماضي إضافة إلى الحوافز كان إقرار بدل النقل بالبنزين وهذا كان مطلب الروابط الذي اعتبره الكثيرون صعب المنال وها هو على سكة التنفيذ.

09:54

رابطة معلمي التعليم الأساسي: جدول توزيع الحوافز سيصدر قبل بدء التدريس

استغرب رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الضجة التي يثيرها البعض حول المرسوم الذي حدد الاستفادة من بدل النقل وقال في تصريح له: غريب أمر هذه الناس التي أصبحت تقارن بين الإستفادة من بدل النقل 450 الف او 5 لتر بنزين وتحتسب الفرق وايهما الأفضل ، لقد ناضلنا فترة طويلة وكان من أول الأولويات لدينا أن يتم إعتماد بدل النقل بالليترات من البنزين لأننا كنا نتطلع في حينها على الارتفاع المضطرد في سعر ثمن البنزين وبشكل يومي وعندما أقر مبدأ الخمس لترات بنزين اعتبر الكثير منّا ان هذا الموضوع إنجاز بحد ذاته فلماذا اليوم علامات الرفض التي تصدر عن البعض ؟ إن من أسباب العودة إلى التدريس في أذار الماضي إضافة إلى الحوافز كان إقرار بدل النقل بالبنزين وهذا كان مطلب الروابط الذي اعتبره الكثيرون صعب المنال وها هو على سكة التنفيذ.

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