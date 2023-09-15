النائب أشرف ريفي لـ"هنا بيروت": الدستور لا ينص على حوار يسبق جلسة انتخاب رئيس للجمهورية "ولو ما كان في 7 أيار ما كان في إتفاق الدوحة"

استغرب رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الضجة التي يثيرها البعض حول المرسوم الذي حدد الاستفادة من بدل النقل وقال في تصريح له: غريب أمر هذه الناس التي أصبحت تقارن بين الإستفادة من بدل النقل 450 الف او 5 لتر بنزين وتحتسب الفرق وايهما الأفضل ، لقد ناضلنا فترة طويلة وكان من أول الأولويات لدينا أن يتم إعتماد بدل النقل بالليترات من البنزين لأننا كنا نتطلع في حينها على الارتفاع المضطرد في سعر ثمن البنزين وبشكل يومي وعندما أقر مبدأ الخمس لترات بنزين اعتبر الكثير منّا ان هذا الموضوع إنجاز بحد ذاته فلماذا اليوم علامات الرفض التي تصدر عن البعض ؟ إن من أسباب العودة إلى التدريس في أذار الماضي إضافة إلى الحوافز كان إقرار بدل النقل بالبنزين وهذا كان مطلب الروابط الذي اعتبره الكثيرون صعب المنال وها هو على سكة التنفيذ.