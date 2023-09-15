رابطة معلمي التعليم الأساسي: جدول توزيع الحوافز سيصدر قبل بدء التدريس

هناك من يرغب في زعزعة الثقة بالروابط ولكننا لا نبالي لأننا نسير في طريق الحق ولا هم لدينا سوى الحفاظ على حقوق المعلمين والمدرسة الرسمية.
أضاف توافقنا بالأمس مع وزير التربية على قيمة الحوافز ( ٣٠٠ $) وهو بدوره لا يزال يسعى لتأمينها لكافة الأساتذة والمعلمين في كافة قطاعات التعليم من الروضة حتى الجامعة ولاستكمالها طيلة العام الدراسي الا أن هناك من يصر على التشكيك ووضع أرقام من عنده دون ذلك لماذا؟؟ طبعا الأهداف معروفة.
لذلك أؤكد للمعلمين أن جدول توزيع الحوافز بعدد أيامها وساعاتها ونسبة الغياب والتعطيل المسموحة للملاك والمتعاقدين ستصدر كلها في جدول قبل بدء التدريس أي قبل ٩ تشرين الأول.