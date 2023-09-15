الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

اللواء ابراهيم من الناقورة: لولا وحدتنا وتضحيات شبابنا على هذه الأرض لكانت اليوم مستعمرة

2023-09-15 | 12:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اللواء ابراهيم من الناقورة: لولا وحدتنا وتضحيات شبابنا على هذه الأرض لكانت اليوم مستعمرة
اللواء ابراهيم من الناقورة: لولا وحدتنا وتضحيات شبابنا على هذه الأرض لكانت اليوم مستعمرة

رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه لولا التضحيات التي بذلها شباننا وشهداؤنا على هذه الأرض الجنوبية ،لكنا اليوم مستعمرة يعلم الله لمن ستكون.

وكان اللواء إبراهيم يتحدث في لقاء تكريمي على شرفه أقامه قنصل سيراليون في لبنان السيد هاشم هاشم  في منزله في بلدة الناقورة على الحدود الجنوبية،في حضور حشد من الشخصيات.وكان في مقدمة الحضور مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله والمسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في جبل عامل المهندس علي إسماعيل ومفوض الشؤون التجارية لسيراليون في الشرق الأوسط السيد حسن هاشم، ومدير العلاقات العامة في نقابة المحررين الإعلامي واصف عواضة،ورئيس بلدية الناقورة عباس عواضة وعضو المجلس البلدي الدكتور محمد هاشم، وقائد درك صور العقيد جورج عيد ورئيس مكتب الأمن العام في صور الرائد محمد عنيسي،والشيخ علي حسن عبد الله والمغترب حسن نزال وعدد من الشخصيات .

كما رحب الإعلامي واصف عواضة باللواء إبراهيم والحضور في بلدته الناقورة ،وقال إن “هذا اللقاء ما كان ليتم في الناقورة على مرمى حجر من العدو الإسرائيلي على الحدود، لولا الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة”.وأضاف “أن هذا الاستقرار ليس منّة من عدو غاشم ،بل هو نتيجة تضحيات دفعنا ثمنها غاليا شعبا وجيشا ومقاومة وقوى أمنية”. 

ثم تحدث القنصل هاشم فرحب باللواء إبراهيم والحضور ،وقال “إنه لشرف كبير أن نستضيف اللواء إبراهيم الذي لا ينكر أحد الخدمات الجليلة التي قدمها للبنان في الداخل والخارج،ونحن في قنصلية سيراليون في لبنان نحفظ له جميله في تسهيل خطواتنا وقضايا الجالية السيراليونية من موقعه السابق كمدير عام للأمن العام ،وهو أولى بالتكريم”.

وأضاف :إن الأعمال التي قام بها اللواء إبراهيم في جميع المناصب التي تولاها تستحق التكريم ،وهي أعمال مشرفة ،ولذلك نحن نتشرف بوجوده بيننا.

وفيما بعد ألقى اللواء إبراهيم كلمة قال فيها “إنه لشرف لي أن أكون بينكم اليوم وفي هذه البلدة،وما ذكره الأستاذ واصف يعبر بشكل واضح عن التضحيات التي بذلها الجيش والشعب والمقاومة والأمن العام أيضا (منوها بالرائد عنيسي الذي خدم على الحدود في الناقورة أيضا) وكنا نعاني معا.ولكن ما أريد قوله “إننا موجودون هنا بفضل وحدتنا ومحبتنا لبعضنا البعض،وهذا هو الأساس،وإلا لو استطاعوا تفكيكنا كما فكّكوا الشعب الفلسطيني،لكنا الآن مستعمرة للأسف.ولولا تضحيات الشباب الذين بذلوا الغالي والنفيس والشهداء الذين سقطوا على هذه التلال ،لكنا الآن مستعمرة لا أعرف مصيرها”.

وأضاف:ما قمنا به كشعب لبناني ومقاومة وجنوبيين هو انجاز كبير.وأعتقد أن هذا هو السبب الأساسي الذي يحاربوننا من أجله.فعندما تكون ناجحا ومنتصرا بين أناس فاشلين ومهزومين في نفسيتهم،فكل ما يمكن أن يقوموا به هو أن يطعنوك في الظهر.

وبعد ذلك أنتقل اللواء إبراهيم والحضور إلى مأدبة غداء أقامها القنصل هاشم على شرفه

مقالات ذات صلة
اللواء ابراهيم من الناقورة: لولا وحدتنا وتضحيات شبابنا على هذه الأرض لكانت اليوم مستعمرة

محليات

اللواء عباس ابراهيم

الناقورة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جميل السيد: الطبخة الخارجية لم تنضج بعد لإنتخاب رئيس
اللقاء النيابي المستقل عن مطالبة جنبلاط بإقالة الحسن: نستغرب هذا الكلام في هذا التوقيت

اقرأ ايضا في محليات

ارتفاع "ملحوظ" في دولار السوق السوداء!
14:52

ارتفاع "ملحوظ" في دولار السوق السوداء!

سجّل سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء، مساء اليوم الجمعة، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد. وكان قد تراوح صباحاً ما بين 89000 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

14:52

ارتفاع "ملحوظ" في دولار السوق السوداء!

سجّل سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء، مساء اليوم الجمعة، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد. وكان قد تراوح صباحاً ما بين 89000 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023