وقال المصدر الدبلوماسي لـ"الشرق الأوسط" إنه «قد تُعقد لقاءات على مستوى الموظفين» أو المستشارين. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يحضر هذا العام أعمال الجمعية العامة بعكس ما قام به في السنوات السابقة، باستثناء التغيب الذي فرضته جائحة "كوفيد".

وترأس كولونا هذا العام الوفد الفرنسي. وبحسب العرض الذي قدمته الخارجية بعد ظهر الجمعة، فإنها ستحضر العديد من الاجتماعات، أهمها يتناول أوكرانيا؛ إذ من المقرر مبدئياً أن يحضر إلى جنيف الرئيس فولوديمير زيلينسكي. كذلك، فإن كولونا سوف تلتقي مجموعة من نظرائها وزراء الخارجية العرب، وعُرف منهم وزراء خارجية المملكة السعودية ودولة الإمارات والعراق.

وتابعت الصحيفة ان غياب الاجتماع الخاص بلبنان عن أجندة الوزيرة الفرنسية لا يعني أنه قد لا يحصل أبداً؛ إذ إن كثيراً من الاجتماعات يتم تنظيمها بسرعة إذا كان كافة المعنيين بها موجودين في مكان واحد كما في حال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.