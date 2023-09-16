رضوان عقيل : لا خرق حتى الآن في ملف الاستحقاق الرئاسي المعقد ولكن هذه المرة نلمس جدية أكثر من السابق

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه "سيتم قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، الاثنين بتاريخ 18 / 9/ 2023 ، بسبب حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية وسط طريق عام صيدا - جزين عند مفرق بلدة الشواليق، حيث تسربت كميات كبيرة من المياه على الطريق العام مما يشكل خطراً على سير المركبات والآليات".