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محليات

انطوان فرح : صندوق النقد الدولي مستعد للتعاون لمدى طويل والمشكلة عند لبنان

2023-09-16 | 04:27
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انطوان فرح : صندوق النقد الدولي مستعد للتعاون لمدى طويل والمشكلة عند لبنان

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انطوان فرح : صندوق النقد الدولي مستعد للتعاون لمدى طويل والمشكلة عند لبنان

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نفذ سكان حي الجامعات في مدينة النبطية اعتصاما وسط الطريق التي تربط الحي بمدينة النبطية وبلدة كفررمان احتجاجا على تكدس النفايات بشكل غير " محتمل " على جانبي الشارع الرئيسي وما تسببه من مخاطر بيئية وصحية وروائح كريهة .

06:39

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مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا - جزين الاثنين بسبب عطل
06:31

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مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا - جزين الاثنين بسبب عطل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه "سيتم قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، الاثنين بتاريخ 18 / 9/ 2023 ، بسبب حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية وسط طريق عام صيدا - جزين عند مفرق بلدة الشواليق، حيث تسربت كميات كبيرة من المياه على الطريق العام مما يشكل خطراً على سير المركبات والآليات".

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