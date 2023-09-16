حزب الله: ندين فرض الادارة الاميركية عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية

دانت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان "قيام الادارة الاميركية بفرض عقوبات على مؤسسات اعلامية ايرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.

واضاف البيان: "إن الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زورا وكذبا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب وبخاصة العقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة.

إن المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة.

اننا نعلن تضامننا التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة ووقوفنا إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة العدوان والاحتلال ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب منطقتنا في الحرية والاستقلال."