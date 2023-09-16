رضوان عقيل يكشف : مسؤول لبناني يتعاطى بالملف الفلسطيني "بيشرب قهوة" مع أبو محجن قاتل القضاة الاربعة

نفذ سكان حي الجامعات في مدينة النبطية اعتصاما وسط الطريق التي تربط الحي بمدينة النبطية وبلدة كفررمان احتجاجا على تكدس النفايات بشكل غير " محتمل " على جانبي الشارع الرئيسي وما تسببه من مخاطر بيئية وصحية وروائح كريهة .
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه "سيتم قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، الاثنين بتاريخ 18 / 9/ 2023 ، بسبب حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية وسط طريق عام صيدا - جزين عند مفرق بلدة الشواليق، حيث تسربت كميات كبيرة من المياه على الطريق العام مما يشكل خطراً على سير المركبات والآليات".
تيمور جنبلاط : من الضروري معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي بعيداً من الإعلام