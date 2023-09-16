تيمور جنبلاط : من الضروري معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي بعيداً من الإعلام

تيمور جنبلاط : من الضروري معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي بعيداً من الإعلام