تيمور جنبلاط : من الضروري معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي بعيداً من الإعلام
تيمور جنبلاط : من الضروري معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي بعيداً من الإعلام
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على "منصة X" : "من الضروري معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي بعيداً من الإعلام، حرصاً على دور قوى الأمن والوزارة معاً، وحفاظاً لما بقي من هيبة الدولة. ومن باب الحرص أيضاً، نؤكد في الحزب على إقالة باسل الحسن لدوره المسيء-كي لا نقول أكثر-للعلاقات اللبنانية الفلسطينية".