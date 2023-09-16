مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا - جزين الاثنين بسبب عطل

وقالت المصلحة في بيان: "حرصاً منها على السلامة العامة وعدم هدر المياه، ستقوم فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بحفر الطريق العام للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته، وسيشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من صباح يوم الاثنين".