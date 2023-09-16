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محليات

اعتصام وقطع طريق في حي الجامعات بالنبطية تنديدا بتكدس النفايات بالمنطقة

2023-09-16 | 06:39
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اعتصام وقطع طريق في حي الجامعات بالنبطية تنديدا بتكدس النفايات بالمنطقة
اعتصام وقطع طريق في حي الجامعات بالنبطية تنديدا بتكدس النفايات بالمنطقة

نفذ سكان حي الجامعات في مدينة النبطية اعتصاما وسط الطريق التي تربط الحي بمدينة النبطية وبلدة كفررمان احتجاجا على تكدس النفايات بشكل غير " محتمل " على جانبي الشارع الرئيسي وما تسببه من مخاطر بيئية وصحية وروائح كريهة .

نفذ سكان حي الجامعات في مدينة النبطية اعتصاما وسط الطريق التي تربط الحي بمدينة النبطية وبلدة كفررمان احتجاجا على تكدس النفايات بشكل غير " محتمل " على جانبي الشارع الرئيسي وما تسببه من مخاطر بيئية وصحية وروائح كريهة .
فقد تجمع الاهالي مرددين  هتافات منددة بـ "اللامبالاة " من الجهات المعنية بموضوع النفايات ، لافتين ان حي الجامعات تتقاسمه بلديتي النبطية وكفررمان وهو ما يوقعهم في " اللاهتمام " وعدم ايجاد حل سريع لمشكلتهم من تكدس النفايات .
وعمد المحتجون الى رمي النفايات وسط الطريق مما ادى الى اقفالها تماما، كما وضعوا الاحجار والعوائق .
وألقيت كلمات لعدد من المحتجين ناشدوا خلالها البلديات المعنية بضرورة رفع المعاناة عن هذا الحي مما يسببه تكدس النفايات من كارثة صحية وبيئية.
كما لفت المعتصمون الى ان تكدس النفايات في محيط مباني 4 جامعات في المنطقة ، الجامعة اللبنانية بكليتي العلوم وادارة الاعمال والجامعة اللبنانية الدولية والجامعة الاميركية للثقافة والتعليم ،ما يضاعف المخاطر على الطلاب .
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اعتصام وقطع طريق في حي الجامعات بالنبطية تنديدا بتكدس النفايات بالمنطقة

محليات

النبطية

كفرمان

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