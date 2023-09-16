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محليات

قوى الأمن: تدابير سير خاصة بتمارين تدريبية لـ"بيروت ماراثون"

2023-09-16 | 07:39
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قوى الأمن: تدابير سير خاصة بتمارين تدريبية لـ&quot;بيروت ماراثون&quot;
قوى الأمن: تدابير سير خاصة بتمارين تدريبية لـ"بيروت ماراثون"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارينا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعداءات والعدائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم، خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: إقفال الطريق من منطقة الجميزة– مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ: 17 و 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".  
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محليات

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تدابير سير

قوى الأمن الداخلي

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