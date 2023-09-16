قوى الأمن: تدابير سير خاصة بتمارين تدريبية لـ"بيروت ماراثون"
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارينا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعداءات والعدائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم، خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.
لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: إقفال الطريق من منطقة الجميزة– مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ: 17 و 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".