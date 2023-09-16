قوى الأمن: تدابير سير خاصة بتمارين تدريبية لـ"بيروت ماراثون"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارينا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعداءات والعدائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم، خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.

