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محليات

وزير الأشغال أعلن انتهاء أعمال تعبيد طريق البداية في كفرشوبا: "14 يوماً كانت كفيلة بجعلها مهيأة لخدمة المواطن"

2023-09-16 | 08:20
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وزير الأشغال أعلن انتهاء أعمال تعبيد طريق البداية في كفرشوبا: &quot;14 يوماً كانت كفيلة بجعلها مهيأة لخدمة المواطن&quot;
وزير الأشغال أعلن انتهاء أعمال تعبيد طريق البداية في كفرشوبا: "14 يوماً كانت كفيلة بجعلها مهيأة لخدمة المواطن"

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، "انتهاء أعمال التعبيد على طريق البداية في كفرشوبا، بجهود مشكورة من المانحين والمنفذين على حد سواء. هذه الطريق التي تمتد من أطراف بلدة كفرشوبا، وصولاً الى بركة "بعثائيل"، حتى المسافة صفر مع ما يسمى بخط الانسحاب على الحدود مع فلسطين المحتلة، وقال: "14 يوماً كانت كفيلة بجعلها مهيأة لخدمة المواطن".

أضاف: "الجدير ذكره، بأن هذه الطريق كان صدر مرسوم تصنيفها من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2023 ، والذي عُدَّ في حينه أول مرسوم يثبت حضور الدولة اللبنانية بشكلٍ رسمي في تلك المنطقة المحررة، وذلك كان عبر السعي الحثيث لوزارة الاشغال العامة والنقل للعمل على إقراره، بحيث أنها- أي الوزارة- لم تقف مكتوفة أمام العجز المالي الذي تعانيه الدولة اللبنانية ، فكان تصميمنا وقرارنا بطرق ابواب المانحين من جمعيات وأفراد وغيرهم لتأمين الأموال اللازمة لإنجاز تعبيدها بأقل زمن ممكن".
وتابع: "هنا لا بدّ لنا من الإشارة إلى أن مرسوم تصنيف طريق البداية الآنف الذكر ، يشتمل أيضاً على مسافة مكملة لتلك الطريق نحو الحدود مع فلسطين المحتلة ، والتي ما زالت لغاية اليوم محتلة من قبل العدو الإسرائيلي ،والتي نعتبر تحريرها واستعادتها ،حق سيادي للبنان دولة وشعباً على حد سواء".
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وزير الأشغال أعلن انتهاء أعمال تعبيد طريق البداية في كفرشوبا: "14 يوماً كانت كفيلة بجعلها مهيأة لخدمة المواطن"

محليات

علي حمية

وزير الأشغال

طريق كفرشوبا

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