وزير الأشغال أعلن انتهاء أعمال تعبيد طريق البداية في كفرشوبا: "14 يوماً كانت كفيلة بجعلها مهيأة لخدمة المواطن"

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، "انتهاء أعمال التعبيد على طريق البداية في كفرشوبا، بجهود مشكورة من المانحين والمنفذين على حد سواء. هذه الطريق التي تمتد من أطراف بلدة كفرشوبا، وصولاً الى بركة "بعثائيل"، حتى المسافة صفر مع ما يسمى بخط الانسحاب على الحدود مع فلسطين المحتلة، وقال: "14 يوماً كانت كفيلة بجعلها مهيأة لخدمة المواطن".

