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محليات

نعيم قاسم حول الاستحقاق الرئاسي: يبدو أنَّ الأمور لم تنضج بعد

2023-09-16 | 08:21
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نعيم قاسم حول الاستحقاق الرئاسي: يبدو أنَّ الأمور لم تنضج بعد
نعيم قاسم حول الاستحقاق الرئاسي: يبدو أنَّ الأمور لم تنضج بعد

لفت نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ، إلى أنّ "بعضهم في لبنان يتهَّجم على المقاومة وسلاحها ليستر ضعفه في خياره في رئاسة الجمهورية، ‏ولكن لا أحد يقف في وجه خيارته سوى مقدار قدرته، ما ذنبنا إذا كنت عاجزاً عن انتخاب رئيس ‏والعدد معك قليل؟".

وفي حفل تخريج طلاب الثانوية ‏العامة في مدارس المصطفى في بيروت، اعتبر قاسم أنّ "من يريد نزع السلاح في لبنان فهو يريد إلغاء المقاومة، ونحن نسأله ألا يعلم أنَّ ذلك يضعف ‏لبنان ويفسح المجال لإسرائيل لتحتل أرضنا؟ ليكن بعلمك إنتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع، فبفضل المقاومة تحرَّر لبنان وتمَّ ترسيم الحدود البحرية وسنعيد نفطنا ‏وغازنا، وبفضل المقاومة تمَّ طرد التكفيريين وأوجدنا توازن الردع مع إسرائيل".


وشدد قاسم على أنّ "هذه المقاومة ‏تحمي وتحرِّر، خيرات المقاومة في لبنان والمنطقة لا تُحصى ولا تعَّد وأبواق الفتنة لن تتمكن من ‏حرمان لبنان من إنجازاتها. وإلى المتربصين بالمقاومة: ستبقى المقاومة قوية بثلاثية الجيش ‏والشعب والمقاومة وستزيد من قوَّتها وتسلُّحها وجهوزيتها وستكون مستعدة لأيِّ مواجهة إذا ما ‏فرضتها إسرائيل ولن تؤثر فينا أصوات التوتر العالي في كشف لبنان أو إخضاعه للأجنبي. لدينا ‏قوة في الداخل بالتفاف الشعب حولنا ولدينا قوة أخرى في مواجهة إسرائيل بتضحيات المجاهدين ‏والمجاهدات وعوائلهم وسلاح مقاومتنا".

وأوضح أنّ "الطريق الوحيد الإيجابي والمفتوح أمام انتخاب رئيس للجمهورية هو طريق الحوار، وهذا ‏الطريق هو طريق حوارٍ ليس مرتبطاً للوصول إلى نتيجة، وإن كان الأفضل أن يصل إلى نتيجة، ‏فقط أن نجلس معًا لنتحاور لأنَّنا سنعيش في البلد معًا، ألا يمكن أن نتحدث مع بعضنا؟ وهذا يفتح ‏الطريق أمام انتخاب الرئيس".


ولفت قاسم إلى أنّ "كل من يرفض الحوار مسؤول عن الخلل والتدهور وتأخير ‏انتخابات رئيس الجمهورية. قد يكون الحوار لمجرَّد أن نتحاور وقد لا نصل إلى تفاهم، أمَّا ‏بالعناد والتحدي والتعطيل لن يكون لبنان لكم ونحن لا نريد لبنان لنا وحدنا بل لكل أبنائه، ومن ‏دون خُطَّة إنقاذ لا يمكن إعادة حقوق المودعين وإنقاذ المدارس الرسمية والجامعة ومعالجة ‏الصحة والاستشفاء وتوفير العدل وتحقيق التنمية والاقتصاد وتحرير الأرض، وهذا يحتاج إلى ‏رئيس لا إطالة أمد الفراغ بالأنانية يمكن أن يحقق الأهداف، ولا محاولة الاستحواذ على السلطة ‏يمكن أن تؤدي الى انتخاب رئيس".

وأوضح أنّ "الأحجام القيادية والسياسية معروفة، ولن يتمكن المتوترون ‏وأصحاب التصريحات اليومية عالية السقف إلا التدهور والخراب ونحن نريد مع الشرفاء إعمار ‏البلد وإنقاذه، يبدو أنَّ الأمور لم تنضج بعد ولكنَّ الوقت لن يأتي بالمعجزات، كل وقت نخسره ‏يزيد الخسائر بلا فائدة. أتمنى أن يتسيقظ ضمير هؤلاء المعاندين من أجل أن يتعاونوا مع أبناء ‏وطنهم لإنجاز هذا الاستحقاق".
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نعيم قاسم

حزب الله

الاستحقاق الرئاسي

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