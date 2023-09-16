مصدر أمني: صيد ثمين في البقاع في يد أمن الدّولة وضبط كميّة كبيرة من المخدّرات

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 16/9/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة الطيبة-الحمودية في البقاع، حيث أقدم المواطنان (ع.ا.ا.) و(ع.ش.ا.) وشخص سوري وعدد من المطلوبين بتجارة المخدرات على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالمثل.
أعلنت سفارة دولة فلسطين، في بيان، أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، استقبل مساء اليوم في سفارة دولة فلسطين، وبحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، عضو قيادة الساحة في لبنان منذر حمزة، قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وامين سر قيادة حركة فتح وفصائل المنظمة في صيدا ماهر شبايطة، وفداً من قيادة "عصبة الانصار" برئاسة الشيخ ابو شريف عقل وابراهيم السعدي وايمن شريدي.
ألقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة في عشاء رعية سيدة لبنان في ملبورن قال فيها:"نحن سعداء لتواجدنا معكم في هذه الأمسية، أنتم رعية سيدة لبنان في ملبورن للاحتفال باليوبيل الذهبي لأبرشيتنا في استراليا وللقاء حول مأدبة المحبة. والتحية لراعي الابرشية المطران انطوان طربيه الذي وخلافا للقاعدة، لا يكتفي بالقول فقط وانما الفعل عنده امر اساسي وهو حاضر دائما لتقديم الافعال وترجمتها، وهذا ما أدركناه هذه الليلة من خلال تضامنكم انتم ايضا معه ودعمكم لمبادرته بتقديم المساعدة لطلابنا في المدارس في لبنان، وسط ما يشهده بلدنا من أزمة خانقة أثرت بشكل كبير على طلابنا في المدارس، فأراد سيدنا هذا العشاء ليكون ريعه بفضل مشاركتكم ومساهمتكم الى طلاب المدارس في لبنان".