عقيص للأوروبيين: ساعدونا في الضغط على الاسد لتنظيم العودة الى المناطق الآمنة بدل الضغط علينا لقبول النزوح

كتب النائب جورج عقيص على حسابه عبر منصة "إكس": "ان السياسة المعتمدة من قبل الغرب، وتحديدا اوروبا، بتغطية من الامم المتحدة، في موضوع النازحين السوريين تمتاز بقصر النظر الواضح، ان محاولة ادخال اعداد اضافية من السوريين الى لبنان تضاف الى العدد المأساوي الحالي، ومحاولة منع لبنان من اعادة هؤلاء بدل مساعدته في ذلك، سيؤدي الى انفجار لبنان ووقوع كارثة حقيقية ستحمل حتما اعدادا كبيرة من السوريين الى الدخول الى اوروبا بأي طريقة كانت".



وتابع عقيص "لبنان بنظر الاوروبيين يشكل حاجزاً يمنع دخول السوريين الى بلادهم، فاتهم ان هذا الحاجز سينهار قريباً فتغرق اوروبا بالنزوح، ايها الاوروبيون ساعدونا في الضغط على الاسد لتنظيم العودة الى المناطق الآمنة بدل الضغط علينا لقبول النزوح وتحمل اعبائه، والا فالكارثة لن ترحمنا ولن ترحمكم ولن ترحم الشعب السوري".