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محليات

الجيش ينعى العميد الطيار المتقاعد جرجي شهوان

2023-09-16 | 12:46
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الجيش ينعى العميد الطيار المتقاعد جرجي شهوان
الجيش ينعى العميد الطيار المتقاعد جرجي شهوان

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الطيار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان، الذي توفي بتاريخ 16/9/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد 25/1/ 1946 بعبدا. تطوع في الجيش بتاريخ 18/10/1965، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/12/ 1968، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/1994. حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 18/9/ 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس المارونية - وسط بيروت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 ويوارى في الثرى في مدافن العائلة أدما - كفرياسين.
 
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة 11,00 وبتاريخي 19 و20/9/2023 إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في صالون الكاتدرائية المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجته السيدة لودي على رقم الهاتف: 911921 / 03.
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الجيش ينعى العميد الطيار المتقاعد جرجي شهوان

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الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 16/9/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة الطيبة-الحمودية في البقاع، حيث أقدم المواطنان (ع.ا.ا.) و(ع.ش.ا.) وشخص سوري وعدد من المطلوبين بتجارة المخدرات على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالمثل.

13:53

الجيش: دهم مخيم للنازحين السوريين ومنازل مطلوبين في البقاع

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 16/9/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة الطيبة-الحمودية في البقاع، حيث أقدم المواطنان (ع.ا.ا.) و(ع.ش.ا.) وشخص سوري وعدد من المطلوبين بتجارة المخدرات على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالمثل.

الأحمد يستقبل وفداً من "عصبة الأنصار"
13:39

الأحمد يستقبل وفداً من "عصبة الأنصار"

أعلنت سفارة دولة فلسطين، في بيان، أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، استقبل مساء اليوم في سفارة دولة فلسطين، وبحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، عضو قيادة الساحة في لبنان منذر حمزة، قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وامين سر قيادة حركة فتح وفصائل المنظمة في صيدا ماهر شبايطة، وفداً من قيادة "عصبة الانصار" برئاسة الشيخ ابو شريف عقل وابراهيم السعدي وايمن شريدي.

13:39

الأحمد يستقبل وفداً من "عصبة الأنصار"

أعلنت سفارة دولة فلسطين، في بيان، أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، استقبل مساء اليوم في سفارة دولة فلسطين، وبحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، عضو قيادة الساحة في لبنان منذر حمزة، قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وامين سر قيادة حركة فتح وفصائل المنظمة في صيدا ماهر شبايطة، وفداً من قيادة "عصبة الانصار" برئاسة الشيخ ابو شريف عقل وابراهيم السعدي وايمن شريدي.

الراعي: جوهر مشكلتنا في لبنان انعدام ثقة المسؤولين ببعضهم البعض
13:21

الراعي: جوهر مشكلتنا في لبنان انعدام ثقة المسؤولين ببعضهم البعض

ألقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة في عشاء رعية سيدة لبنان في ملبورن قال فيها:

"نحن سعداء لتواجدنا معكم في هذه الأمسية، أنتم رعية سيدة لبنان في ملبورن للاحتفال باليوبيل الذهبي لأبرشيتنا في استراليا وللقاء حول مأدبة المحبة. والتحية لراعي الابرشية المطران انطوان طربيه الذي وخلافا للقاعدة، لا يكتفي بالقول فقط وانما الفعل عنده امر اساسي وهو حاضر دائما لتقديم الافعال وترجمتها، وهذا ما أدركناه هذه الليلة من خلال تضامنكم انتم ايضا معه ودعمكم لمبادرته بتقديم المساعدة لطلابنا في المدارس في لبنان، وسط ما يشهده بلدنا من أزمة خانقة أثرت بشكل كبير على طلابنا في المدارس، فأراد سيدنا هذا العشاء ليكون ريعه بفضل مشاركتكم ومساهمتكم الى طلاب المدارس في لبنان".

13:21

الراعي: جوهر مشكلتنا في لبنان انعدام ثقة المسؤولين ببعضهم البعض

ألقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة في عشاء رعية سيدة لبنان في ملبورن قال فيها:

"نحن سعداء لتواجدنا معكم في هذه الأمسية، أنتم رعية سيدة لبنان في ملبورن للاحتفال باليوبيل الذهبي لأبرشيتنا في استراليا وللقاء حول مأدبة المحبة. والتحية لراعي الابرشية المطران انطوان طربيه الذي وخلافا للقاعدة، لا يكتفي بالقول فقط وانما الفعل عنده امر اساسي وهو حاضر دائما لتقديم الافعال وترجمتها، وهذا ما أدركناه هذه الليلة من خلال تضامنكم انتم ايضا معه ودعمكم لمبادرته بتقديم المساعدة لطلابنا في المدارس في لبنان، وسط ما يشهده بلدنا من أزمة خانقة أثرت بشكل كبير على طلابنا في المدارس، فأراد سيدنا هذا العشاء ليكون ريعه بفضل مشاركتكم ومساهمتكم الى طلاب المدارس في لبنان".

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