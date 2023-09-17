الأنباء الكويتية: لودريان مصّر على هذا الأمر... واسم جوزيف عون يتقدم!
أشارت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ إسم قائد الجيش العماد جوزاف عون يتقدم كل الأسماء، لكن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مصرّ على ألا يعود إلى بيروت وفي جعبته اسم رئيس واحد، والمطلوب ان يكون هناك اسم ثان أو ثالث، الأمر الذي يسهّل النقاش مع الأطراف المترددة أو المتحفظة على اسم قائد الجيش كالتيار الوطني الحر، تسهيلا لمهمة الموفد القطري الذي سيأخذ الجانب التنفيذي من مهمة لودريان بطبعتها الخماسية، التي يفترض أن تصدر عن اجتماع نيويورك.
كما أشارت معلومات الصحيفة عينها، أن التداول يجري بعدة أسماء لاختيار الاسم الثاني والثالث، فيما يخشى المنادون باختيار قائد الجيش، لكونه رجل المرحلة اللبنانية الراهنة والمقبلة، من أن يكون وراء العمل على سلة أسماء رئاسية المزيد من الضغط على المرشح الأول لإلزامه بضمانات لم يوافق عليها.