كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه لم يحدث إلى اليوم خرق معتد به على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، ورغم كل التحركات والاتصالات والتسريبات التي جرت في الأيام القليلة الماضية، فإنّ الكتل النيابية والقوى السياسية لا تزال عند مواقفها، وموقفنا الذي قلناه في اللقاءات والاجتماعات والذي نقوله في الإعلام هو واحد، ونحن لدينا وجهة نظرنا ورأينا، وللآخرين وجهة نظرهم، ولا أحد يملك اليوم في المجلس النيابي الغالبية الدستورية التي تخوّله انتخاب الرئيس، ولذلك كنا دائماً ندعو إلى تفاهمات وطنية.