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محليات

باسيل: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي بنهاية الحوار المحدود زماناً جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين

2023-09-17 | 05:50
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باسيل: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي بنهاية الحوار المحدود زماناً جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين
باسيل: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي بنهاية الحوار المحدود زماناً جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين
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باسيل: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي بنهاية الحوار المحدود زماناً جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين

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باسيل: منطق الحوار والتفاهم يفرض نفسه إذا أردنا الخروج من الفراغ والانهيار "اللهم إلا اذا كانت نية لفريق يخلينا بالفراغ ونية فريق ثاني يعيشنا بكوابيس الماضي"
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النائب حسن فضل الله من بيت ياحون: لا يوجد إمكانية لإحداث خرق في الانسداد السياسي لانتخاب الرئيس إلاّ بتفاهمات بين كتل وازنة وأساسية
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07:30

النائب حسن فضل الله من بيت ياحون: لا يوجد إمكانية لإحداث خرق في الانسداد السياسي لانتخاب الرئيس إلاّ بتفاهمات بين كتل وازنة وأساسية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه لم يحدث إلى اليوم خرق معتد به على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، ورغم كل التحركات والاتصالات والتسريبات التي جرت في الأيام القليلة الماضية، فإنّ الكتل النيابية والقوى السياسية لا تزال عند مواقفها، وموقفنا الذي قلناه في اللقاءات والاجتماعات والذي نقوله في الإعلام هو واحد، ونحن لدينا وجهة نظرنا ورأينا، وللآخرين وجهة نظرهم، ولا أحد يملك اليوم في المجلس النيابي الغالبية الدستورية التي تخوّله انتخاب الرئيس، ولذلك كنا دائماً ندعو إلى تفاهمات وطنية.

باسيل خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين
06:26

باسيل خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين

أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الى انه "نلتقي اليوم بمناسبة الانتقال من ولاية رئاسية بالتيّار لولاية جديدة، عملاً بنظام التيّار للتداول الديمقراطي بالسلطة، وهكذا فَتْح باب الترشيح قدّم للجميع الفرصة بالتساوي، ورغم الدعوات والتشجيع العلني مني ومن غيري، لم يستفد احد من الفرصة، وهذا يعني تسليم مسبق بالنتيجة المعروفة، وان لا احد على استعداد لخوض معركة انتخابية محسومة شعبياً"، معتبرا انه "بهذا المعنى تكون التزكية ديمقراطية ولكن بنتائج حاسمة، وتكون "اجمل المعارك هي يلّي بتربحها من دون ما تخوضها".

06:26

باسيل خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار: لنلتزم جميعاً وعلى رأسنا الرئيس بري بعقد المجلس النيابي جلسات انتخاب مفتوحة نكرس فيها الاتفاق على الاسم اذا حصل أو نلتزم التنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين

أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الى انه "نلتقي اليوم بمناسبة الانتقال من ولاية رئاسية بالتيّار لولاية جديدة، عملاً بنظام التيّار للتداول الديمقراطي بالسلطة، وهكذا فَتْح باب الترشيح قدّم للجميع الفرصة بالتساوي، ورغم الدعوات والتشجيع العلني مني ومن غيري، لم يستفد احد من الفرصة، وهذا يعني تسليم مسبق بالنتيجة المعروفة، وان لا احد على استعداد لخوض معركة انتخابية محسومة شعبياً"، معتبرا انه "بهذا المعنى تكون التزكية ديمقراطية ولكن بنتائج حاسمة، وتكون "اجمل المعارك هي يلّي بتربحها من دون ما تخوضها".

شقير خلال عشاء على شرف رئيس بلدية بيروت: بيروت بيتنا جميعاً وسنفعل المستطاع لإنصافها وإعادتها الى سابق عهدها
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شقير خلال عشاء على شرف رئيس بلدية بيروت: بيروت بيتنا جميعاً وسنفعل المستطاع لإنصافها وإعادتها الى سابق عهدها

أقام رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عشاءً جامعاً وحاشداً على شرف رئيس مجلس بلدية بيروت الجديد عبدالله درويش لمناسبة إنتخابه رئيساً للبلدية في مطعم الصياد.

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أقام رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عشاءً جامعاً وحاشداً على شرف رئيس مجلس بلدية بيروت الجديد عبدالله درويش لمناسبة إنتخابه رئيساً للبلدية في مطعم الصياد.

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