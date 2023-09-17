مفوضية الاعلام في التقدمي عن التعدي على المعالم الاثرية على مجرى نهر الكلب: من أعطى الترخيص؟ أين هي وزارة البيئة؟ وما سبب تلكؤ وزارة الثقافة؟

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: "مع استفحال الحالة المستعصية للتعدي السافر على الأملاك النهرية العامة وعلى المعالم الأثرية على مجرى نهر الكلب من قِبل مشروعٍ سياحي مدعوم فوق العادة، استباح ولا يزال البيئة والتراث والملك العام، فإننا نطرح جملة من الأسئلة بحكم المعنيين والرأي العام: