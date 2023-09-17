المكتب الإعلامي لكرامي ردا على "الديار": لم تحصل ابداً اي نقاشات بين النواب الحاضرين في دارة السفير السعودي بل كانت هناك مداخلات

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ما يلي: " "كتبت جريدة الديار مقالاً في عددها الصادر صباح اليوم الاحد ١٧ ايلول بعنوان اجتماع السفارة السعودية… نقاشات حادة والبخاري يتدخل، ونقله عنها موقع الجريدة بعنوان تلاسن كرامي والصمد وريفي… في منزل البخاري، وهذا المقال يتضمن مغالطات جوهرية ويهمّ المكتب الاعلامي للنائب كرامي ان يوضح الاتي: