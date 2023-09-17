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محليات

المكتب الإعلامي لكرامي ردا على "الديار": لم تحصل ابداً اي نقاشات بين النواب الحاضرين في دارة السفير السعودي بل كانت هناك مداخلات

2023-09-17 | 05:59
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المكتب الإعلامي لكرامي ردا على &quot;الديار&quot;: لم تحصل ابداً اي نقاشات بين النواب الحاضرين في دارة السفير السعودي بل كانت هناك مداخلات
المكتب الإعلامي لكرامي ردا على "الديار": لم تحصل ابداً اي نقاشات بين النواب الحاضرين في دارة السفير السعودي بل كانت هناك مداخلات

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ما يلي: " "كتبت جريدة الديار مقالاً في عددها الصادر صباح اليوم الاحد ١٧ ايلول بعنوان اجتماع السفارة السعودية… نقاشات حادة والبخاري يتدخل، ونقله عنها موقع الجريدة بعنوان تلاسن كرامي والصمد وريفي… في منزل البخاري، وهذا المقال يتضمن مغالطات جوهرية ويهمّ المكتب الاعلامي للنائب كرامي ان يوضح الاتي:

اولا، جاء في مضمون المقال ان نقاشات لم تخل من الحدة جرت بين النواب قاسم هاشم وفيصل كرامي وجهاد الصمد (داعمي الوزير فرنجية) مع اشرف ريفي وتدخل السفير البخاري للتهدئة.

المغالطة الاولى هي ان النائب جهاد الصمد لم يكن حاضراً في الاجتماع المذكور وبالتالي من الطبيعي عدم حصول اي نقاش حاد او غير حاد بينه وبين النائب ريفي.

والثانية هي انه لم تحصل ابداً وقطعياً اي نقاشات بين النواب الحاضرين في الاجتماع، بل كانت هناك مداخلات للنواب كلٌ على حدة، وجميع النواب الحاضرين عبّروا عن آرائهم بشكل منفصل وهادئ ومنهم النواب المذكورون في مضمون المقال.

وفي ما يتعلق بالنائب كرامي، فقد صرّح عبر الوسائل الاعلامية عمّا قاله في مداخلته خلال الاجتماع وكذلك فعل النواب الباقون ولم يحصل بينه وبين النائب ريفي او غيره اي نقاش حاد".

وتابع البيان: "نربأ بجريدة  الديار التي نحبّ ونجلّ ان تنقل معلومات مغلوطة تهدف الى الاساءة لاجتماع النواب السنة في دارة البخاري والغاية منه وذلك لغاية في نفس كاتب المقال الذي يزعجه او يزعج من دسّ له هذه المغالطات وحدة الصف السنّي المتمثّل في اجتماع النواب السنّة في دارة سفير السعودية وليد البخاري. وكذلك نستغرب النيات غير السليمة لناقل المقال في موقع الجريدة، حيث اضاف من خياله عبارة تلاسن بين كرامي والصمد مع ريفي التي تفوّق فيها على كاتب المقال الاساسي، والذي من الواضح انه يشاركه ذات الاهداف من دسّ هذه المغالطات. فاقتضى التوضيح".
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المكتب الإعلامي لكرامي ردا على "الديار": لم تحصل ابداً اي نقاشات بين النواب الحاضرين في دارة السفير السعودي بل كانت هناك مداخلات

محليات

فيصل كرامي

صحيفة الديار

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