شقير خلال عشاء على شرف رئيس بلدية بيروت: بيروت بيتنا جميعاً وسنفعل المستطاع لإنصافها وإعادتها الى سابق عهدها

وحضر العشاء إضافة الى شقير ودرويش كل من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكية، أمين عام تيار المستقبل احمد الحريري، رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، الوزير السابق نهاد المشنوق، الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين هاني شميطلي، مدير عام أوجيرو عماد كريدية، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب علي حمد، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس المركز الاسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس جمعية بيروت للتنمية الإجتماعية أحمد هاشمية، النائبة السابقة رولا الطبش، رئيس إتحاد جمعيات العائلات البيروتية محيي الدين كشلي، رئيس تحرير حريدة اللواء صلاح سلام، نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي سعد الدين حميدي صقر، وأعضاء المجلس البلدي وتجمع كلنا لبيروت، وحشد كبير من القيادات الرسمية والإقتصادية والفعاليات النقابية والاجتماعية والشخصيات البيروتية.

القى شقير كلمة قال فيها: "بإسمي وبإسم تجمع كلنا لبيروت، أود ان أرحب بكم جميعاً أصدقاء أعزاء في هذا اللقاء الجامع على شرف شخصية بيروتية محبة ومتواضعة إعتادت على الجمع بين الناس والتواصل والإلتقاء وفعل الخير، وهو رئيس مجلس بلدية بيروت الجديد الصديق الأخ عبدالله درويش".

وأضاف: "لقد أردنا في هذا اللقاء إيصال رسالة وحيدة، هي اننا جميعاً الى جانبك داعمين لك في الجهود التي تبذلها وفي سعيك مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، من أجل خدمة كل بيروت وكل أهل بيروت".

وتابع شقير قائلاً: "نحن نعلم أنه في ظل الإنهيار المالي والإقتصادي، الإمكانيات قليلة فيما المتطلبات والحاجات كثيرة، لكننا على يقين أن رئيس البلدية عبدالله درويش مع محافظ بيروت والمجلس البلدي، وبناءً على ما يمكلون من عزيمة وإرادة صلبة والتزام وطني، سيفعلون المستطاع للإستجابة لأكبر قدر من المتطلبات والإحتياجات خصوصاً الأساسية".

وأكد شقير أنه "في مواجهة الفشل السياسي الحاصل في البلد، ليس أمامنا في بيروت سوى ان نتكاتف جميعاً على إمتداد العاصمة بكل شوارعها واحيائها، وأن تستجيب ممارستنا اليومية لترسيخ العيش المشترك والعدل والإعتدال والحفاظ على المناصفة وعلى وحدة العاصمة"، مشدداً على "أننا في بيروت عائلة واحدة. وأن بيروت البيت الجامع لنا جميعاً وسنفعل المستطاع لإنصافها وإعادتها الى سابق عهدها مركزاً للثقافة والجمال والحياة والسياحة والإقتصاد ولؤلؤة الشرق والغرب".

وفي ختام كلمته شكر شقير الرئيس السابق لبلدية بيروت جمال عيتاني على كل جهوده، متمنياً له التوفيق في مسيرته. كما هنأ درويش وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه.

وتحدث درويش، فشكر شقير على هذا المبادرة وعلى كل المبادرات الوطنية التي يقوم بها. كما شكر كل الذين حضروا حفل العشاء، مؤكداً عزمه وإصراره على بذل كل الجهود بالتعاون مع المحافظ وأعضاء المجلس البلدي من اجل خدمة بيروت وأهلها.