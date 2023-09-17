معلومات "الجديد": الاجتماع الثالث بين الحزب والوطني الحر سينعقد في النصف الثاني من هذا الاسبوع بداعي سفر النائب علي فياض ومؤشرات الاجتماعين الأولين أظهرت حجم التباعد الكبير في مقاربة اللامركزية بينهما