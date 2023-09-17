جان عزيز لـ"وهلق شو": فرنجية لا يزال مرشح حزب الله ولا فيتو من الحزب على قائد الجيش ولكن الانتقال من فرنجية الى جوزيف عون يحتاج الى تسوية داخلية وخارجية