مولوي اتصل بنهرا في شأن المبنى المنهار في طرابلس: لضرورة التأكد من سلامة المباني المجاورة وفتح تحقيق

أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد يوسف درويش ورئيسة دائرة الهندسة في بلدية طرابلس عزة فتفت، إثر انهيار أحد المباني في الزاهرية طرابلس.