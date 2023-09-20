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محليات

الجمهورية: مبادرة بري لا تزال تنبض فيها الحياة ويتم التحضير لها لوجستياً وسياسياً

2023-09-20 | 01:29
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الجمهورية: مبادرة بري لا تزال تنبض فيها الحياة ويتم التحضير لها لوجستياً وسياسياً
الجمهورية: مبادرة بري لا تزال تنبض فيها الحياة ويتم التحضير لها لوجستياً وسياسياً

أفادت معلومات الجمهورية، انّ "مشروع البيان الذي جرى تعميمه على المجتمعين، أُرسل الى عواصم الاطراف الخمسة للمناقشة، على ان يُحدّد الموقف النهائي بشأن موعد صدوره من عدمه في الساعات المقبلة، ربطاً بردّات الفعل المحتملة التي طلبها المشاركون في الاجتماع من كبار المسؤولين في هذه البلدان.

وفي بيروت، قال مصدر مطلع للصحيفة، انّ "الخماسية تمخضت ولم تلد شيئاً، وبقي الضوء الذي تنتظره طاولة الحوار أصفر بانتظار عودة الموفد الفرنسي". 

وبحسب المصدر فإنّ "مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار لا تزال تنبض فيها الحياة، ويتمّ التحضير لها سياسياً ولوجستياً، بانتظار ان تعلن قوى اساسية موقفها بشكل رسمي من المشاركة، وسيُتخذ القرار بالتنسيق والتقاطع مع اللجنة الخماسية".

واعتبر المصدر، انّه "لا يزال هناك متسع من الوقت"، متأملاً ان "تعاود الاطراف الرافضة للحوار حساباتها، وتتيقن انّه اذا كانت تريد الخلاص فلا مفرّ من الحوار، وإلاّ ذاهبون الى اشتداد الانسداد الذي سينعكس مزيداً من التفكّك والتحلل للدولة ومؤسساتها".
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محليات

نبيه بري

صحيفة الجمهورية

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