الجمهورية: مبادرة بري لا تزال تنبض فيها الحياة ويتم التحضير لها لوجستياً وسياسياً

أفادت معلومات الجمهورية، انّ "مشروع البيان الذي جرى تعميمه على المجتمعين، أُرسل الى عواصم الاطراف الخمسة للمناقشة، على ان يُحدّد الموقف النهائي بشأن موعد صدوره من عدمه في الساعات المقبلة، ربطاً بردّات الفعل المحتملة التي طلبها المشاركون في الاجتماع من كبار المسؤولين في هذه البلدان.