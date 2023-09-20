اللواء: موضوع التفاهم بين الاطراف الداخلية يتجه الى خيار ثالث للرئاسة

أوضحت أوساط مراقبة لصحيفة اللواء، أن "المبادرة المحلية الموجودة اليوم هي دعوة الحوار لرئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تنتظر حسم حصولها من عدمها، بعد اعتراض افرقاء عليها، وأفادت أن اجتماعات الخارج كما المواقف التي تصدر أعادت كرة المسؤولية إلى الجهات الداخلية بطريقة واضحة"، معلنة أن "التخبط يسود الملف الرئاسي في ظل بقاء السقوف السياسية على حالها وغياب التوافق".

ورأت أن "موضوع التفاهم بين الاطراف الداخلية يتجه الى خيار ثالث للرئاسة".



والخيار الثالث، وفقاً للشروط التي حددتها المجموعة الخماسية، لجهة الشفافية ونظافة اليد، ومن خارج المنظومة السياسية، ولا يشكل تحدياً لأحد.



وكشفت مصادر واسعة الاطلاع للصحيفة، ان "الموفد الفرنسي لودريان سيبقى ممسكاً بالملف الرئاسي باسم المجموعة الخماسية لحين انتخاب رئيس، لان مهمته الجديدة في السعودية لا تقتضي ان يمضي معظم وقته في المملكة".



وقالت "ألا دور لأي طرف آخر في هذه المرحلة، متوقعة عودة لودريان الى بيروت بعد اجتماع نيويورك لمواصلة مهمته المتعلقة بجمع الاطراف في لقاءات تشاورية".



واعربت المصادر عن "املها في ان ينتخب رئيس للجمهورية بدءاً من الشهر المقبل، على ان لا يتجاوز نهاية السنة".



وتوقفت الاوساط السيايسة "عند كلام قائد الجيش، الذي قاله أمام نقابة الصحافة ان رئاسة الجمهورية لا تعنيه، وانه مهتم بالامن فقط، بأنه يصب في اطار الانسجام مع ما يجري بعد ان تمت التفاهمات على استبعاد الاسماء المتداولة للرئاسة، من مختلف الاطراف".