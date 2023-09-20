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محليات

اللواء: اللجنة الخماسية لم تصدر أي بيان نظراً لتضارب الآراء والمندوب الأميركي مُصرّ على إصدار بيان شديد اللهجة

2023-09-20 | 02:06
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اللواء: اللجنة الخماسية لم تصدر أي بيان نظراً لتضارب الآراء والمندوب الأميركي مُصرّ على إصدار بيان شديد اللهجة
اللواء: اللجنة الخماسية لم تصدر أي بيان نظراً لتضارب الآراء والمندوب الأميركي مُصرّ على إصدار بيان شديد اللهجة

رأت مصادر سياسية لصحيفة اللواء، ان "تخصيص أمير قطر حيِّزا من كلمته في الأمم المتحدة بالامس فيما يتعلق بأزمة انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، ودعوته لايجاد حل مستدام للفراغ السياسي، وايجاد الاليات الدستورية لعدم تكراره مستقبلا، يدل على مدى اهتمام قطر بحل مشكلة انتخابات رئاسة الجمهورية ومساعدة لبنان لتجاوز محنته من جهة، والاهم اصرارها على القيام بالدور الاساس لحل الازمة، بدلا من الجانب الفرنسي، الذي فشل في حل الازمة القائمة حتى اليوم، بالرغم من الوقت المتاح له وتأييد دول اللقاء الخماسي لمهمته".

ولاحظت المصادر ان "موقف امير قطر بخصوص لبنان، وتحذيره من خطورة ازمة الفراغ الرئاسي، على مؤسسات الدولة اللبنانية، تزامن مع الزيارة التي قام بها سفير قطر في لبنان إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه بوزارة الدفاع من جهة، والاخبار التي تم تداولها في اروقة الأمم المتحدة، عن خلافات عصفت بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، خلال اجتماع ممثلي دول اللقاء الخماسي في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بخصوص كيفية حل الأزمة المتفاقمة في لبنان، ما أدى الى تأجيل صدور بيان كان مرتقبا عن المجتمعين من جهة ثانية".

بالمقابل، وبانتظار موقف جديد سيعلنه الاحد المقبل من عكار التي يزورها برفقة الرئيس السابق عون، صعَّد النائب جبران باسيل من موقفه، فاعتبر حسب بعض الاوساط، ان "الحوار الذي يخوضه مع حزب الله، يجري تحت عنوان التفاهم على مرشح ثالث، في مقابل البت بقوانين اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني مع العهد المقبل، وليس مع المرشح سليمان فرنجية".

وافادت المعلومات مساء امس، أنه "لم يصدر عن الاجتماع أي بيان نظرا الى تضارب الاراء، إذ أصر مندوب الولايات المتحدة الأميركية على اصدار بيان شديد اللهجة، رأى الاعضاء الآخرون أن بيان الدوحة الذي صدر عن اجتماع اللجنة كافٍ".

وذكرت مصادر نيابية متابعة للحراك الحاصل للصحيفة، ان "الجميع ينتظر ما سيصدر عن اللجنة الخماسية، التي تلقت تقرير لودريان عن نتائج لقاءاته في بيروت، وأن لودريان قد يشارك في اجتماع الخماسية في نيويورك، وهو ابلغ من التقاهم في زيارته الاخيرة انه سيعود الى بيروت اواخر هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل".
 
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اللواء: اللجنة الخماسية لم تصدر أي بيان نظراً لتضارب الآراء والمندوب الأميركي مُصرّ على إصدار بيان شديد اللهجة

محليات

صحيفة اللواء

اللجنة الخماسية

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