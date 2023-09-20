بوحبيب واصل لقاءاته في نيويورك واجتمع بنظيريه الفاتيكاني والارميني

في اليوم الثاني من لقاءات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، على هامش أعمال الدورة ال٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلتقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر وبحث معه كيفية إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وضرورة إيجاد حل مستدام للنزوح السوري.

كما شارك في اعمال إفتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء.



وإجتمع مع نائب وزير خارجية أرمينيا فاهي فيغوريان الذي وضعه في أجواء الأعمال الحربية الأخيرة في إقليم ناغورني كارابغ، حيث أسف الوزير لتجدد هذه الاعمال، وأدان إستهداف المدنيين والابرياء العزل.



كما إجتمع مع المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - الاونيسكو أودري أزولي التي وضعته في أجواء المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان وطلب منها الوزير بوحبيب دعم قطاع التربية والتعليم في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها.