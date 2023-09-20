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محليات

وزير الدفاع: الاتحاد الاوروبي ملتزم تجاه لبنان وشعبه وصولاً إلى طريق التعافي

2023-09-20 | 05:56
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وزير الدفاع: الاتحاد الاوروبي ملتزم تجاه لبنان وشعبه وصولاً إلى طريق التعافي
وزير الدفاع: الاتحاد الاوروبي ملتزم تجاه لبنان وشعبه وصولاً إلى طريق التعافي

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، ، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال Sandra De Waele والوفد المرافق، في زيارة تعارف. جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وبحث في العلاقات بين لبنان والإتحاد الأوروبي.

دو وال أكدت إلتزام الإتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان وشعبه  لوضع لبنان على طريق التعافي. واذ شددت على الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة، أشارت الى  أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد لبنان في استعادة الثقة الدولية به.   
وخلال اللقاء تم التطرق الى  المشاريع الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي لا سيما ما يتعلق منها بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود. وكان تأكيد على أهمية ضبط الحدود لما فيه من مصلحة للجميع.  

الوزير سليم الذي نوه بدعم الإتحاد الأوروبي المستمر للبنان لا سيما للجيش اللبناني، شدد على أنه بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى  معالجة ملف النزوح  السوري الذي هو من مسؤولية المجتمع الدولي ككل وعلى الجميع العمل الجاد لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
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