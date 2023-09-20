الفرزلي من دار الفتوى: لانتخاب رئيس جمهورية يؤمن بتطبيق الدستور ويحافظ عليه

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: "الواجب هو الاطمئنان الى سماحة المفتي الذي تربطنا به صداقة خاصة وعميقة وثقة، وواجب ايضاً في الوقت عينه إذا كان ممثل هذه الدار الكريمة، التي طالما كانت على مدى تاريخ لبنان مسؤولة، يتحمل مسؤولية مباشرة في عملية الحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات وحماية منطق الدولة والدستور وتطبيق الدستور بنصه وروحه، وهذا امر في غاية الاهمية التركيز عليه كهدف استراتيجي للمستقبل".