الفرزلي من دار الفتوى: لانتخاب رئيس جمهورية يؤمن بتطبيق الدستور ويحافظ عليه
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: "الواجب هو الاطمئنان الى سماحة المفتي الذي تربطنا به صداقة خاصة وعميقة وثقة، وواجب ايضاً في الوقت عينه إذا كان ممثل هذه الدار الكريمة، التي طالما كانت على مدى تاريخ لبنان مسؤولة، يتحمل مسؤولية مباشرة في عملية الحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات وحماية منطق الدولة والدستور وتطبيق الدستور بنصه وروحه، وهذا امر في غاية الاهمية التركيز عليه كهدف استراتيجي للمستقبل".
تابع: "رأينا من الواجب ايضا أن نؤكد لسماحته على انتخاب رئيس جمهورية يملك إيمانا قاطعا في تطبيق الدستور اللبناني والحفاظ عليه ، والذي قيل انه دستور الطائف. وأعتقد أن أي رئيس لجمهورية لبنان لا يتمتع بالمواصفات والقدرة المطلوبة على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه سيكون رئيس "خيال صحراء" في البيئة اللبنانية، وأكثر من ذلك، نكون قد حافظنا على قابلية لبنان للتفتيت، التفتيت في المستقبل أيضاً إذا سلم اليوم من المخططات التي تستهدف وحدة الأرض والشعب والمؤسسات."