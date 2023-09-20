تذكير من الأمن العام للرعايا العرب والاجانب المخالفين بتسوية وضعهم قبل المغادرة

ذكرت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية، "جميع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول وإقامة موقتة...) وجوب تسوية وضعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم أو مباشرة عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي.