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محليات

تذكير من الأمن العام للرعايا العرب والاجانب المخالفين بتسوية وضعهم قبل المغادرة

2023-09-20 | 06:33
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تذكير من الأمن العام للرعايا العرب والاجانب المخالفين بتسوية وضعهم قبل المغادرة
تذكير من الأمن العام للرعايا العرب والاجانب المخالفين بتسوية وضعهم قبل المغادرة

ذكرت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية، "جميع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول وإقامة موقتة...) وجوب تسوية وضعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم أو مباشرة عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي.

كما أعلنت المديرية المباشرة بتسويات المغادرة للمخالفين من رعايا الدول التي يحق لمواطنيها الحصول على سمات دخول تلقائية عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام المطار بمجرد انتهاء المهلة المحددة لهم على خاتم الدخول وذلك اعتبارا من 15/10/2023 وبالتالي يتوجب على المغادرين جوا الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار، التواجد قبل اربع  ساعات من موعد المغادرة على الأقل لاجراء التسوية و تسديد الرسوم المتوجبة لدى شعبة التسويات المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية وذلك قبل الدخول الى قاعة المسافرين".
 
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تذكير من الأمن العام للرعايا العرب والاجانب المخالفين بتسوية وضعهم قبل المغادرة

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المديرية العامة للأمن العام

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