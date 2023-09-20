ميقاتي التقى أردوغان وعباس والسوداني في نيويورك: ما يحصل بعين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية

وفي هذا السياق عقد لقاء مشتركًا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك عقد ميقاتي اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله البحث في الوضع الفلسطيني ولا سيما الاحداث الاخيرة في مخيم عين الحلوة.

وقد أكد الرئيس الفلسطيني أنّه اعطى توجيهاته لانهاء هذه الاحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.

بدوره، شدد ميقاتي على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة.

وجدد التأكيد أنّ "ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".

كما اجتمع ميقاتي مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وجدد له الشكر على وقوف العراق الدائم الى جانب لبنان في كل المجالات، ومتابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية.

وكرر الدعوة الى السوداني لزيارة لبنان قريبًا.