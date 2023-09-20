إحتفالا باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.. السفير السعودي وليد بخاري ينظم حفلا لإضاءة مبنى السفارة في بيروت

بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للملكة العربية السعودية، وإيمانًا بأن أضواء بيروت لا يجب أن تنطفأ يومًا، نظم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري حفلًا أضاء خلاله مبنى السفارة السعودية في منطقة بلِس - رأس بيروت.