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محليات

إحتفالا باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.. السفير السعودي وليد بخاري ينظم حفلا لإضاءة مبنى السفارة في بيروت

2023-09-20 | 14:35
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إحتفالا باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.. السفير السعودي وليد بخاري ينظم حفلا لإضاءة مبنى السفارة في بيروت
إحتفالا باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.. السفير السعودي وليد بخاري ينظم حفلا لإضاءة مبنى السفارة في بيروت

بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للملكة العربية السعودية، وإيمانًا بأن أضواء بيروت لا يجب أن تنطفأ يومًا، نظم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري حفلًا أضاء خلاله مبنى السفارة السعودية في منطقة بلِس - رأس بيروت.

 
 
حضر الحفل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، رئيس بلدية بيروت الاستاذ عبدالله درويش، دولة الرئيس غسان حصباني، النائب عدنان طرابلسي، النائب فيصل الصايغ، النائب ادغار طرابلسي، النائب ابراهيم منيمنة، النائب وضاح الصادق، النائب فؤاد مخزومي، النائب عماد الحوت، أمين عام وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، رئيس عائلات بيروت الاستاذ محي الدين كشلي، الاعلامي منير الحافي، الاستاذ صلاح سلام رئيس مجلس ادارة جريدة اللواء.

ويذكر أن مبنى السفارة يتوشح للمرة الأولى بتقنية الكريستال لايت، إحتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ(93)، تحت شعار "نحلم ونُحقق".
 

 
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إحتفالا باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.. السفير السعودي وليد بخاري ينظم حفلا لإضاءة مبنى السفارة في بيروت

محليات

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