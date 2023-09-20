مراسل "الجديد" من نيويورك: العناوين الأساسية التي تنعقد تحت مظلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التنمية المستدامة والمناخ والأمن والحرب الروسية على أوكرانيا

معلومات "الجديد" : الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار

معلومات "الجديد" : الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار