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معلومات "الجديد" : الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار
معلومات "الجديد" : الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار
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مراسل "الجديد" من نيويورك: المسعى القطري حول لبنان لا يرقى الى مستوى المبادرة بل دخل على خط تقريب وجهات النظر بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية
2023-09-20 | 16:41
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مراسل "الجديد" من نيويورك: المسعى القطري حول لبنان لا يرقى الى مستوى المبادرة بل دخل على خط تقريب وجهات النظر بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية
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