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معلومات "الجديد" : الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار
2023-09-20 | 18:01
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معلومات "الجديد" : الرصاص اصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر الى بيت الشعار
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محليات
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